Медицинское ревью произведено Дженнифер Робинсон, доктором медицинских наук.

На протяжении примерно 3 000 лет практики традиционной китайской медицины используют акупунктуру для лечения различных медицинских состояний. В последние десятилетия акупунктура стала более популярной в Соединенных Штатах, проводится более 10 миллионов сеансов акупунктуры ежегодно. В России также можно найти клиники, в которых оказывают услуги по иглорефлексотерапии — узнайте о практике иглоукалывания больше.

Некоторые люди обращаются к акупунктуре для лечения своих проблем с психическим здоровьем, включая депрессию. Для тех, кто не получил улучшения от обычных методов лечения, акупунктура может быть полезным альтернативным методом лечения. Вот что вам нужно знать об использовании акупунктуры при депрессии.

Что такое акупунктура?

В акупунктуре тонкие стальные иглы, сравнимые по ширине с волосом человека, вставляются в определенные части вашего тела. Место вставки игл зависит от проблемы со здоровьем, которую лечат. Некоторые заболевания, лечимые с использованием акупунктуры, включают:

Артрит

Менструальные боли

Хроническая боль

Острая боль, такая как мышечная боль, боль в спине, боль в колене

Мигрени и головные боли

Спортивные травмы

Аллергии.

В традиционной китайской медицине считается, что в организме есть поток энергии или ци, который регулирует ваше здоровье. Если поток нарушен, вы чувствуете себя болезненно. Воздействие игл на определенные точки акупунктуры, называемые меридианами, восстанавливает баланс вашего энергетического потока и улучшает ваше здоровье.

Как это работает?

Во время сеансов иглоукалывания маленькие иглы помещаются вместе с определенными участками тела. Считается, что эти области, известные как акупунктурные точки, являются местом, где может происходить блокировка энергии. Иглы бывают разной толщины и длины и используются для стимуляции и открытия заблокированных энергетических каналов.

Некоторые западные эксперты рассматривают иглоукалывание через призму нейробиологии, где стимулируются нервы, мышцы и соединительные ткани и высвобождаются нейрохимические вещества.

До конца 1990-х годов акупунктурные иглы не были признаны инструментами для лечения заболеваний. В 1997 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование акупунктурных игл в качестве медицинских устройств.

Что такое депрессия?

Депрессия, или большое депрессивное расстройство, это заболевание, характеризующееся постоянным чувством грусти и утраты интереса или удовольствия. Также могут присутствовать следующие симптомы:

Затруднения со сном или чрезмерное сонливость

Усталость и отсутствие энергии

Мысли о смерти или самоубийстве

Изменения в аппетите и весе

Раздражительность и фрустрация, даже по мелочам

Трудности с концентрацией, принятием решений, запоминанием вещей

Чувства вины или неполноценности.

Депрессию часто лечат медикаментозно, психотерапией или комбинацией обоих методов. Однако между 19% и 34% людей с депрессией не улучшаются от медикаментозного лечения или терапии. У многих людей (от 15% до 50%) депрессия повторяется, несмотря на продолжающееся лечение.

Некоторые люди, столкнувшиеся с депрессией, сейчас пробуют альтернативные методы лечения, такие как акупунктура. В Великобритании психологическое беспокойство, включающее депрессию, было второй по распространенности причиной, по которой люди обращались к акупунктуре.

Акупунктура и депрессия

Исследований об акупунктуре при депрессии было недостаточно, что затрудняет точную оценку ее терапевтических преимуществ. Одним из ограничений исследований акупунктуры в качестве метода лечения является сложность создания условий контроля, поскольку как практикующие, так и пациенты знают, получают ли они лечение.

Несмотря на эти ограничения, есть некоторые исследования, подтверждающие эффективность акупунктуры в лечении депрессии и сопутствующих симптомов.

Снижение тяжести депрессии: В 8-недельном исследовании акупунктуры с участием 151 мужчины и женщины исследователи обнаружили значительное улучшение симптомов депрессии. Те, кто получал акупунктуру, независимо от того, была ли она направленной или нет, улучшились более чем те, кто этого не делал. Снижение числа мигреней: У некоторых людей депрессия сопровождается мигренью. Исследователи выяснили, что те, у кого есть мигрени или другие сильные головные боли, трижды чаще сталкиваются с депрессией по сравнению с теми, у кого нет головных болей. 24-недельное исследование показало, что у людей, получавших акупунктурные процедуры, мигрени происходили реже, чем у тех, кто этого не делал. Снижение симптомов депрессии во время беременности: До 14% беременных женщин могут столкнуться с депрессией, вызванной самой беременностью. Депрессия во время беременности может представлять опасность как для матери, так и для ребенка. Некоторые беременные женщины могут опасаться принимать антидепрессанты и ищут альтернативные методы лечения. Акупунктура может оказать влияние на депрессию во время беременности. В одном исследовании беременные женщины с депрессией получали направленную на депрессию акупунктуру в течение 8 недель. Те, кто получал депрессию-направленную акупунктуру, имели более значительное снижение симптомов депрессии по сравнению с теми, кто получал другие виды терапии.

Клинические испытания, изучающие иглоукалывание при тревоге, показали некоторые положительные результаты. Тем не менее, это исследование имеет много ограничений, в том числе небольшой размер выборки, трудности с контрольными группами и ограниченные способы измерения результатов.

Иглоукалывание и медицинские работники не уверены в том, почему иглоукалывание может помочь при тревоге, но некоторые исследования отметили, что иглоукалывание, по-видимому, оказывает успокаивающее действие. Необходимо провести более тщательные исследования, чтобы доказать эффективность иглоукалывания при тревожных расстройствах.

Побочные эффекты от акупунктуры

Некоторые общие побочные эффекты от акупунктуры включают синяки, небольшое кровотечение или боль в местах вставки игл. Редкие побочные эффекты включают головокружение, местные внутренние кровотечения, повреждение нервов, дерматит, увеличение боли и гепатит В.

Риск осложнений может быть выше при наличии определенных медицинских проблем. Если у вас нарушение свертываемости крови или вы принимаете препараты, разжижающие кровь, увеличивается вероятность кровотечения или синяков.

Если у вас есть кардиостимулятор, инфузионный насос или другое электрическое устройство, вам, возможно, стоит избегать электроакупунктуры, которая использует устройство для генерации электрической стимуляции. Электроакупунктура может влиять на ваше устройство.

Некоторые виды акупунктуры, как считается, могут вызвать роды. Если вы беременны, будьте осторожны с видами акупунктуры, которые вы принимаете.

Обязательно обсудите с вашим врачом любые альтернативные методы лечения, которые вы попробуете.

Как выбрать специалиста по акупунктуре

Риски акупунктуры в целом невелики, но важно обращаться к сертифицированному практикующему. Сертифицированные акупунктурологи проходят обучение правильным методам и снижают риск травмирования.

Ваш практикующий должен использовать новый набор стерильных игл на каждом вашем приеме. Также он должен обрабатывать все места прокола спиртом перед введением игл.

Большинство акупунктурологов используют одноразовые иглы, что существенно снижает риск инфекций. Иглы для акупунктуры должны быть из нержавеющей стали, твердые, стерильные и негиппоаллергенные.

Если вы не знаете, с чего начать поиск акупунктуролога, вы можете попросить рекомендации у своего врача.

Убедитесь, что акупунктура покрывается вашей страховкой или что вы можете покрыть расходы, прежде чем начать любые процедуры акупунктуры.

Выводы

Акупунктура представляет собой древний метод китайской медицины, основанный на воздействии на определенные точки тела иглами. Современные исследования подтверждают эффективность акупунктуры в лечении различных заболеваний, включая депрессию. Депрессия, в свою очередь, является серьезным психическим расстройством, и использование акупунктуры может быть одним из комплексных подходов к ее лечению.

Необходимо отметить, что, несмотря на позитивные результаты, существуют побочные эффекты от акупунктуры, такие как крошечные следы после использования игл и редкие случаи неприятных ощущений. Однако при правильном выборе квалифицированного специалиста эти риски минимизируются.

При поиске специалиста по акупунктуре важно уделять внимание их профессиональному опыту, образованию и рекомендациям. Тщательный выбор специалиста поможет обеспечить безопасное и эффективное применение акупунктуры в лечении депрессии и других заболеваний. Пациенты должны консультироваться с врачом перед началом лечения и принимать решение о применении акупунктуры как части индивидуального плана лечения, учитывая все аспекты их состояния здоровья.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое акупунктура?

Ответ: Акупунктура — это метод традиционной китайской медицины, при котором тонкие иглы вводятся в определенные точки на теле с целью восстановления баланса энергии и улучшения здоровья.

2. Что такое депрессия?

Ответ: Депрессия представляет собой серьезное психическое расстройство, характеризующееся постоянным чувством печали, утраты интереса к жизни и энергии, а также другими симптомами, которые могут существенно влиять на повседневную жизнь.

3. Как акупунктура может помочь при депрессии?

Ответ: Акупунктура может стимулировать высвобождение эндорфинов и регулировать нервную систему, что может привести к снижению симптомов депрессии и улучшению общего психического благополучия.

4. Какие могут быть побочные эффекты от акупунктуры?

Ответ: К побочным эффектам акупунктуры относятся небольшие следы от игл и, в редких случаях, неприятные ощущения в местах уколов. Однако эти риски минимизируются при выборе опытного и квалифицированного специалиста.

5. Как выбрать подходящего специалиста по акупунктуре?

Ответ: При выборе специалиста следует обращать внимание на их образование, опыт работы, сертификации и рекомендации. Консультация с врачом перед началом процедур также рекомендуется.

6. Какую роль может играть акупунктура в общем плане лечения депрессии?